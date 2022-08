Étudiante en Master Grande École - ESC à la Montpellier Business School; je recherche activement un poste en alternance dans la région Languedoc-Rousillon.

Disponibilité à compter de Septembre pour une durée de deux ans

Rythme de l’alternance : 3 semaines entreprise/ 1 semaine formation



Ayant des expériences grâce à de nombreux stages, je suis compétente dans les domaines de:

- Communication

- Marketing

- Marketing Digital

- Management



Ayant travaillé 6 mois en Australie, 4 mois à Londres et ayant étudié 1 an en Angleterre je parle et rédige couramment en Anglais.



Je suis à votre disposition pour tout renseignements supplémentaires et vous souhaite une bonne lecture de mon profil!



Julie Marc