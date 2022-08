Julie MARCET

Depuis mes 14 ans, je réalise des montages video pour mon plaisir. J'ai évolué en autodidacte sur différents logiciels, Windows movie maker, Cyberlink power director et aujourd'hui Adobe premiere pro.



En 2015, j'ai décidé de faire un DU photographie documentaire et écritures transmédia sur Carcassonne afin d'évoluer dans ce monde qui me passionne ! J'ai découvert le métier d'assistante réalisatrice lors d'un stage de trois mois très enrichissant.



Aujourd'hui, après un an d'expérience dans une agence de communication et production audiovisuelle, j'aspire toujours à apprendre davantage et à me perfectionner en tant que réalisatrice et monteuse video.



Mes compétences :

Photographie

Montage vidéo

Facebook

Microsoft Word

Logistique industrielle

Adobe Premiere Pro

Captation vidéo

Réseaux sociaux

Instagram

Réalisation audiovisuelle

Production audiovisuelle