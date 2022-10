Julie MATZ

Durant mes 10 années de travail passionnant dans la recherche fondamentale, j'ai prouvé mes capacités de réflexion, d'autonomie, d'organisation et d'analyse et mon fort esprit de synthèse. J'y ai appris à gérer des projets, à respecter les délais, à demander des financements...

Le manque de visibilité de l'avenir professionnelle dans cette branche et mon attrait pour la protection de l'environnement et de l'Humain m'ont amené à me réorienter dans le domaine de la Qualité Sécurité Environnement. L'importance de la communication dans ce métier ainsi que la diversité des missions sont deux aspects de ce métier que j'apprécie particulièrement.

Ma formation en alternance au CESI et au Centre Vinicole - Champagne Nicolas Feuillatte m'a permis d'amasser une quantité de savoirs théoriques et pratiques très importantes qui sont une base solide pour effectuer mon métier.



Mes compétences :

Recherche

Immunologie

Biologie

Biotechnologies

Management

Sécurité au travail

Environnement

Management de la qualité

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Norme ISO 9001

OHSAS 18001

Norme ISO 14001

ISO 22000