Julie MIHAJLOVIC

Vous êtes une entreprise et vous recherchez un étudiant dans le cadre d'un contrat de professionnalisation dans les domaines et formations suivantes:



- Commerce et vente (BTS Management des unités commerciales ; BTS Négociation Relation Client )



- Communication/Marketing (Bac+3 et Bac+5 en Marketing & Communication)



- Immobilier (BTS Professions Immobilières, Bac+3 Responsable de programmes immobiliers)



- Ressources Humaines (BTS Assistant de gestion PME-PMI ; Bac+3 Chargé des Ressources Humaines ; Bac+5 Master Responsable des ressources humaines)



Je peux vous communiquer tous les avantages liés au contrat de professionnalisation (exonération des cotisations patronales « loi fillon », salaire mensuel à partir de 55% du SMIC, salarié non pris en compte dans l’effectif, pas de prime de précarité liée aux contrats à durée déterminée, prime tutorale selon votre branche professionnelle, prise en charge de la formation à 100% …) et toutes les informations relatives au recrutement d'un jeune collaborateur en contrat de professionnalisation.



Je me charge de définir avec l’entreprise la fiche de poste, de présélectionner les candidats, de vous assister dans le recrutement, d’assurer les démarches auprès de votre OPCA et d’élaborer le contrat de professionnalisation.



Pour plus de renseignements sur les formations ou le contrat de professionnalisation, n'hésitez pas à me contacter.



Julie Maurin

j.maurin@supexup.fr

06.50.73.32.72

04.99.13.63.48





Mes compétences :

Relations presse

Marketing

Communication

Commercialisation

Promotion

Relations publiques

Commercial

Recrutement