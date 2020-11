Après 11 ans dexpérience dans la presse et l'édition à Paris, je souhaite developper ma carriere à Toulouse en tant que responsable éditoriale, journaliste ou community manager. Développer du contenu de qualité et le mettre à la disposition du plus grand nombre reste ma motivation première.



Mes compétences :

Community management

Redaction

Edition

Communication

Management

Enquêtes

Recherche iconographique

Mise en page

Internet

Gestion de projet

Interview

Gestion de prestataires