Julie PRIEUR

Actuellement Directrice Qualité Santé Sécurité Environnement et Radioprotection Pôle Nucléaire dans des domaines exigeants tels que le nucléaire et le maritime civile et militaire, je développe mes compétences dans les domaines du management déquipes et de gestion de projets, tout en y intégrant un esprit collaboratif et participatif qui fait toute la réussite de projets communs et qui tire lentreprise vers un niveau dexcellence. Les domaines relatifs à la qualité, la sécurité ainsi qu'à la maîtrise des risques à travers la mise en place de divers audits de certification tels que lISO 9001 v 2015, MASE-UIC, ISO 14001, CEFRI ou daudits clients par rapport à des référentiels comme UTO EDF et Framatome me permettent dacquérir une rigueur et un certain sang-froid lorsquil sagit de convaincre les parties intéressées du choix de la stratégie global du groupe et des axes prioritaires engagés.



Mes compétences :

Veille réglementaire

Iso 14001

Ohsas 18001

Document Unique de Prévention des Risques Pro

Iso 9001

Cefri

NT 85114

Audit sûreté/sécurité

Traitement des eaux

Certification mase-uic

Chimie

Gestion des déchets sur site industriel

MASE version 2014