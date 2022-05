Julie RICCI (ROYER )

"Fondatrice et gérante d'un réseau immobilier pendant 8 ans, et aujourd'hui collaboratrice de la création de Nidéal Immobilier auprès de mon mari co-fondateur, je suis ravie de vous accompagner dans votre projet de vente en tant qu'Agent commercial de proximité en Immobilier depuis 2017 sur le Bassin Sommiérois.

Par mon expérience terrain et par ma collaboration dans des enseignes nationales, je souhaite vous apporter de nombreux services valorisants pour la vente de votre bien immobilier.

Accompagnement personnalisé et de proximité sur le bassin Sommiérois, je vous offrirais une visibilité optimale pour vendre dans les meilleurs délais et au meilleur prix."