Julie TARDY

Actuellement chef de projet dans un service-interuniversitaire de production et diffusion de ressources numériques, je m'intéresse particulièrement aux problématiques des usages des ressources numériques et technologies éducatives , ainsi qu'à la mise en place/conception de dispositifs valorisant ces usages selon les besoins des publics visés.

J'ai une appétence particulière pour le numérique et ses outils, ainsi que pour les pédagogies actives.

Vous trouverez plus d'informations ici: https://fr.linkedin.com/in/jtardy



Mes compétences :

Formation de formateurs

Tutorat d'étudiants

Conception pédagogique

Ingénierie pédagogique

Microsoft Office

Médiatisation de contenus

Plateforme collaborative

Gestion de projet

Veille documentaire

Moodle

Négociation

Mobilité internationale

Rédaction de contenus

Gestion de projets internationaux