Julie UZAN

Attachée de presse senior, je gérais jusqu'à aujourd'hui des budgets très variés : Grand Public (accessoires, luxe, créateurs, lancement de sites ou d'applications...) mais aussi BtoB ou Corporate (Assurance, Banque, Protection sociale, Monétique, Gestion de patrimoine... ). Maîtrise du discours, culture client, et surtout capacités d'adaptation sont les maîtres mots de ma fonction d'attachée de presse...



Ma formation ? Une licence d'Histoire à Paris IV (Sorbonne), puis une formation info-communication à l'Institut Français de Presse et pour finir, une spécialisation professionnelle en communication publique et politique à Paris XII. Une formation universitaire qui m'a permis d'apprendre à qualifier et hiérarchiser les informations, les mettre en forme pour qu'elles prennent sens et valeur aux yeux des destinataires, les journalistes et bloggers.



Mes expériences professionnelles ? En agence et/ou chez l'annonceur, j'ai appris pendant ces premières années le professionnalisme, les techniques, la démarche qualité qu'exigeaient les relations presse et leur valeur stratégique pour l'entreprise.



Aujourd'hui, je lance ma propre agence, Les Nouvelles RP, et mets mes qualités - rigueur, curiosité, sens des priorités et de l'organisation - ainsi que ma bonne humeur, mon enthousiasme et ma disponibilité au service de mes clients !

Les Nouvelles RP, une nouvelle aventure dans laquelle j'espère bien faire de belles rencontres !



Mes compétences :

Relations presse

Attaché de presse

Communication publique

Dossiers de presse

Conférences de presse

Chargé de communication

stratégie de communication

Community Management