Diplômée d'un master de psychologie sociale, du travail et ressources humaines, je suis à la recherche d'un emploi dans ces différents domaines. J'ai effectué de nombreux stages en psychologie sociale et du travail et RH ainsi que de nombreux projets de recherche. Mes recherches se sont surtout articulées autour du changement de comportement et de la prévention en psychologie de la santé et au travail.