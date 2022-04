Julie VALETTE

Bonjour à tous. Actuellement en stage de fin d'études au sein de BNP PARIBAS - Group Risk Management (département Credit Risk France), je suis à la recherche d'un emploi pour la fin du mois de septembre.

Ce stage en audit interne du risque de crédit m'a apporté beaucoup en terme d'analyse et de maîtrise du risque.

Je souhaiterais à présent trouver un emploi au sein duquel je pourrais cumuler l'analyse et la relation clientèle.

Je recherche donc un emploi soit en Gestion de Patrimoine, domaine dans lequel j'ai déjà eu une expérience dans le cadre de mon stage au sein du LCL - Gestion Privée, soit en tant que chargée d'affaires professionnels, ce qui me permettrait d'évoluer vers un poste de chargée d'affaires entreprises.



Mes compétences :

Analyste crédit

gestion de patrimoine

Gestion privée