Julie VALLÉE

Passionnée par mon métier, dynamique et pleine de vie je suis actuellement à la recherche d'un poste d'exploitante transport.



Riche de mes expériences professionnelles, j'ai pu développer une bonne capacité d'analyse et un sens de l'anticipation ainsi qu'une capacité à travailler dans l'urgence modifiant au besoin l'organisation de mon équipe pour pallier aux aléas de la journée.





Rigoureuse, volontaire et investie, je pense avoir acquis le professionnalisme nécessaire que je saurais mettre à votre profit.



Mes compétences :

Dynamique

Rigoureuse et consciencieuse

Passionnée par mon métier

Capacité d 'adaptation, réactivité et gestion des