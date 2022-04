Julie VAN MUYSEN

Des expériences professionnelles résolument tournées vers la gestion de projet, la coordination, la relation client, le travail en équipe.



Mon parcours varié et atypique m'a apporté des qualités essentielles comme l'organisation, l'écoute, l'empathie, une capacité à me remettre en question, un pouvoir de persuasion et un sens aigu du travail bien fait.



Issue d'une école de communication, j'ai débuté dans des agences de Publicités réputées sur Paris avant de déménager en gironde il y a de ça 4 ans.



J'ai pu au sein de ces agences gérer les projets de clients exigeants comme Jaeger Lecoultre, Audi, Belambra...



Mes compétences :

budgets

Création

Gestion des budgets

Gestion et Suivi de projets

Production

Relation Client