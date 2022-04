Julie VANHANDENHOVEN

Je suis à la recherche d'un emploi d'employé en comptabilité. Les connaissances acquises durant ma formation, ma capacité d'adaptation aux situations nouvelles, ma motivation et mon dynamisme sauront bénéficier à votre entreprise...



Compétences administratives : classement, archivage, encodage, gestion d’agenda

Dactylographie : vitesse de frappe 45 mots/min

Compétences logistiques

Documents commerciaux

Facturation : établissement et contrôle

Comptabilité : plan comptable, livre journal, grand livre des comptes,…

Eléments de TVA

Anglais : capacité à tenir une conversation, à expliquer un événement, à comprendre un langage clair et standard (niveau ELAO B1)

Néerlandais : capacité à comprendre des phrases isolées et des expressions de tous les jours, à communiquer lors de tâches simples (niveau ELAO A2)

Informatique : utilisation professionnelle de Windows XP, Suite Office XP, 2003, 2007 (Word, Excel, Power Point, Outlook), recherche de documentations sur Internet, Bob Commercial



Mes compétences :

Accueil

Discrète

Gestion du stress

Méthodique

Motivée

Organisation

Sens de l'accueil

Sociable