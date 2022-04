Julie VARIOT

Assistante Commerciale Polyvalente, mon domaine de compétences s'articule autour de 3 axes: commercial, administratif et marketing.



Depuis 2007, j'ai évolué dans l'univers commercial en tant qu'animatrice puis formatrice auprès d'une clientèle professionnelle avant de déployer mes compétences au poste d'assistante commerciale en TPE. Véritable support pour l'équipe commerciale, je suis appréciée pour mon sens du service et ma rigueur.



Mon champ d'action s'étend du suivi commercial et administratif à la gestion des relations fournisseurs, prestataires et partenaires. Je maîtrise parfaitement le pack Office ainsi que les logiciels de gestion commerciale (Sage, Ciel) et me suis investie pour développer mes aptitudes dans le e-commerce notamment lors de la mise en place d'un site web marchand sur plateforme Prestashop avec un système de double tarification. Côté marketing, je suis habile pour établir de nouveaux outils et supports commerciaux et également expérimentée pour la création de campagnes de communication (e-mailing, flyers...).



Efficacité et polyvalence sont mes maître-mots.