Https://www.linkedin.com/in/julie-vazé



Comment suis-je devenue diététicienne-nutritionniste ?

Après 10 années en tant qu'assistante dentaire, sans perspective d'évolution au sein de la profession, je décide d'une reconversion en 2016.

L'empathie et la relation-patient étant au coeur de mes préoccupations professionnelles, je choisis - via bilan de compétences - de rester dans le domaine de la santé et de m'orienter, par intérêt personnel, vers la diététique et la nutrition.

Voilà comment, deux années plus tard, j'obtiens le BTS - indispensable - me permettant d'exercer la profession de diététicienne-nutritionniste.



Je recherche un poste dans l'Hérault ou le Gard, je suis disponible immédiatement, tiutlaire du permis B et véhiculée.



Mes compétences :

Conception-rédaction

Relationnel

Ecoute

Communication

Adaptabilité

Travail en équipe