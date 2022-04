Titulaire d'un Doctorat de l’Université Montpellier 1 dans le domaine de la biologie cellulaire, biologie moléculaire et cancérologie (défendue en décembre 2005), j'ai complété ma formation en Ecosse, par un stage post-doctoral au Ninewells Hospital, Department of Surgery and Molecular Oncology, à Dundee, (2 ans). J’ai ensuite intégré l’Université Claude Bernard Lyon 1 et le Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon. J’ai été impliquée dans la mise en place et la gestion organisationnelle et scientifique de la plateforme de pharmacogénomique du Cancéropole Lyon-Auvergne Rhône-Alpes (CLARA). Je développais également différents projets de recherche portant principalement sur la pharmacogénomique et résistance à l'hormonothérapie dans le cancer du sein hormono-dépendant. Depuis 2010, mes travaux de recherche sont axés sur l’identification de nouveaux biomarqueurs et la caractérisation du rôle biologique de ZNF217 dans la cancérogénèse mammaire.



Les résultats obtenus dans le cadre de mes travaux de recherche ont donné lieu à 20 publications dans des revues internationales à comité de lecture (Cancer Research, Molecular Oncology,…), la soutenance de thèse d’une étudiante dont j’étais co-directrice, un brevet dont je suis co-inventeur, l’obtention du 4ème Trophée du Cancéropôle CLARA 2011, du Prix Christiane Bernardin de Recherche Translationnelle 2013 et de nombreux financements.



Je suis actuellement en recherche active de nouvelles opportunités de carrières dans la région Languedoc-Roussillon. Pour plus d'informations, n’hésitez pas à me contacter par mail : julie.vendrell@gmail.com





