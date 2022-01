Julie Ventard

Qui suis-je ?



Formée à l'Académie de Sophrologie de Bourgogne-Franche-Comté et ayant portée de multiples casquettes dans les domaines du social, de l'éducation, du handicap, je mets toute mon expérience à votre service pour vous accompagner dans la découverte de vous-même.



Ma sophro :



Je vous propose une sophrologie adaptée à chacun parce que nous sommes tous uniques !



Vous avez envie d'apprendre à vous connaître et de comprendre qui vous êtes au plus profond de vous-même ? Vous êtes au bon endroit ! Que ce soit pour :

- découvrir la sophrologie, ou par envie,

- apprendre à vous connaître et vous comprendre,

- vous sentir bien dans votre corps et votre tête, brefs bien dans vos baskets,

- tout simplement relaxer et détendre votre corps et votre mental.

- interagir de façon plus efficace avec les autres,

- mieux vivre votre activité sportive,

- travailler sur votre stress, vos angoisses, votre sommeil,

- vous aider à gérer un burn-out,

-



Je vous accompagnerai dans toute ces démarches avec toute la patience et la bienveillance nécessaire pour déterminer vos propres objectifs.



Parce que parler de la sophrologie c'est bien, mais la vivre c'est encore mieux ! Venez découvrir qui vous êtes !!!