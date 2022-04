Julie VERDIER

Responsable du département Communication au sein du groupe Efficare.



Efficare Communication est issu d'un groupe de prestation pour l'Industrie Pharmaceutique: Nous avons une connaissance aigüe du marché et de ses acteurs.



Conseil en Stratégie, Marketing et Communication.



Création de l'identité visuelle d'un produit à sa déclinaison sur tous les supports promotionnels:

- Logo et Charte Graphique

- Packaging

- Aides de Visite, e-ADV, brochures fiches poso...

- Print: Annonces Presse, Panneaux vitrines, Vitrophanies, Leaflets, stop rayon...

- Présentoirs



Conscients de la culture propre à "la Pharmacie", nous avons comme priorité l'originalité de nos créations, et cherchons constamment à émouvoir, surprendre et séduire le patient/consommateur.