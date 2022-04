Je suis particulièrement intéressée par les problématiques de corrosion, de métallurgie, de résistance et de mise en forme des matériaux. Ma formation me permet d'appréhender les différents traitements thermiques et essais mécaniques conduisant à une étude poussée des matériaux et de leurs propriétés (dureté, ductilité, résistance mécanique, limite d'élasticité, résistance à la corrosion,...).



Contactez-moi par e-mail : julie.vernay@insa-lyon.fr



Mes compétences :

Microsoft Project

Microsoft Excel

Ansys