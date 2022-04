Julie VÉTILLARD

Venant d'avoir un bébé, je suis de nouveau disponible sur le marché de l'emploi et recherche à acquérir de nouveaux savoirs et développer mes connaissances.

Mon parcours professionnel a fait de moi une personne d'une grande adaptabilité, qui s’investit facilement et avec enthousiasme et qui cherche à aller de l'avant.

Mon manque de qualification a souvent été un frein à l'embauche, mais je reste convaincue que beaucoup de volonté fait faire de grandes choses.

Je recherche désormais un poste à horaires stables, pour assumer et profiter correctement de mon rôle de mère, mais je reste très souple sur les conditions de travail.