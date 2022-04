Julie VÉZARD

Julie, 27 ans, je suis actuellement en contrat d’intérim à TOYOTA BOSHOKU en tant qu'agent logistique Caces 1,2,3

Je suis toujours à la recherche de contrat étant donner que mon contrat se termine maximum fin novembre 2018, je suis Ponctuel ,dynamique, motivée et sérieuse, ma volonté de réussite et ma facilité d’adaptation me permettent d’être rapidement opérationnelle .



Mes compétences :

Conditionnement

Réapprovisionnement

Préparation de commande

Commande vocale

Conduite de chariot

Manutention

Magasinage

Livraisons

Chargement déchargement