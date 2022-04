Julie VIEU DRAGHI

« Apprendre ? Certainement ; mais vivre d’abord, et apprendre par la vie et dans la vie. » J. Dewey

" La véritable autorité est celle qui grandit l'autre" Michel Serres



Après plus de 15 ans d'expérience en communication et en ressources humaines, j'ai souhaité enrichir et ouvrir mon développement professionnel en réalisant un master en sciences de l'éducation. Je souhaite aujourd'hui poursuivre mon parcours dans toute activité contribuant à la valorisation et au développement des hommes et des organisations.



Par ailleurs, je soutien l'action de l'institut du service civique, qui oeuvre pour accompagner des jeunes motivés et porteurs d'un vrai projet. Je donne pour cela de mon temps pour contribuer à la sélection des lauréats, sur les épreuves d'admissibilité et d'admission et à leur accompagnement.



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Plongée

Recrutement