Je suis architecte d'intérieur. Mon métier consiste à :

- Restructurer les volumes en créant un agencement approprié au lieu,

- Créer des ambiances qui correspondent à votre univers,

- Combler à tout moment vos envies et vos besoins,

- Imaginer des idées originales sur mesure,

- Oser les couleurs, les matériaux, et la nouveauté.



Julie VIGNOLA - architecte d'intérieur, diplômée de l'école Jean Cottin en 5 ans reconnue par le CFAI (conseil français des architectes d'intérieur),



A l'heure actuelle et dans notre société agitée, la recherche du bien être est devenue une priorité, que ce soit dans ses activités, ses loisirs, ses sorties, ses rencontres afin de déconnecter du monde extérieur. L'aménagement de notre espace de vie est donc une évidence dans cette recherche afin de créer un cocon à son image ; qu'on le veuille familial pour s'épanouir entouré des siens, qu'on le souhaite branché pour y inviter ses amis, qu'on le souhaite zen pour s'y détendre...



Je fais de cette recherche du bien entre pour tous mon leitmotiv. La réflexion et la vision spatiale d'un lieu n'est pas chose facile et je relève ce défi par passion avec chaque client et sa spécificité. Nous jouons ensemble avec les couleurs, lumières, matériaux... illusion d'espace. De la nouveauté, de la création, de l'écoute pour la réalisation des rêves.



Mon travail consiste a élaborer des plans précis et originaux qui correspondent à votre personnalité. De mettre en perspective vos intérieurs pour que vous ayez une meilleure vision de vos futurs volumes. Établir toutes les pièces techniques nécessaires au bon déroulement de votre projet.



Mes compétences :

Luminaires et ampoules leds

Architecture d'intérieur