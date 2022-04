Julie VIGUEROUX

Je suis diplômé d'un BTS services et prestations du secteur sanitaire et social depuis 2015. Suite a de nombreuse période d'immersion en entreprise j'ai pu découvrir plusieurs structures dans le domaine du sanitaire et social.

J'ai comme projet professionnelle de devenir responsable de secteur d'aide à domicile. J'aime le contact avec les personnes, je suis autonome et organisé dans mon travail.

je suis débutante dans le monde professionnelle et je suis désireuse de développer mes compétences.

je suis actuellement en CDD à pôle emploi ou j'accueil les demandeurs d'emploi et les accompagne sur les outils numériques. Suite a cette première expérience je souhaiterais poursuivre dans un poste administratif et d'accueil.



Mes compétences :

Connaissances des institutions du sanitaire et soc

Conduite de projet

Travail en équipe

Gestion administrative

Organisation du travail

Autonomie

Dynamique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Bureautique

Microsoft Excel

Technique d'écoute et de relation à la personne

Gestion du courrier (tri, distribution, enregistre

Technique de prévention et de gestion des conflits

Normes rédactionnelles

Rédaction d'écrit professionnel

Méthode de classement et d'archivage

Accueillir un visiteur