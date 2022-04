Bonjour ,

je suis Julie,

j ai 30ans ,

j ai un projet d installation agricole en pension et élevage de chevaux.

Je suis a la recherche d un actionnaire ou d un prêt d argent de 25000E la banque suit notre projet a la seule condition : avoir un apport de 30°/. du prix de l entreprise.

celle ci comprend déjà une clientèle , 15 boxes et un manège de 50x20m, ainsi qu une habitation de 200m2 que je souhaite mettre en location.

j habite la maison voisine de cette écurie et j ai la possibilité d agrandir de 20boxes ainsi que de créer des pensions actives; idéal pour les vieux chevaux ou pour les emphysémateux.

Principalement pour cavaliers et chevaux de loisir , dans un environnement idéal pour les amateurs de grands espaces et amis de la nature.



étant diplôme d un BEPA ENTRAINEMENT DU CHEVAL DE COMPETITION et d un BAC ELEVAGE DU CHEVAL , vivant sur place , avec de grandes possibilités d agrandissement , le projet est bien viable et je peut remboursé l argent prêté rapidement.



j ai besoin d un bon coup de pouce de la vie et surtout de vous , ou que vous soyez , qui que vous soyez , j ai besoin de votre aide. Ce projet est très important pour moi , c est le projet de toute une vie merci par avance n hésiter pas a en parler autour de vous

cordialement

Julie VINCENT

06.30.15.23.98

vincent.julie@hotmail.fr