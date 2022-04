Julie VINCENT

Après avoir suivi une formation en comptabilité, je me suis vue proposer un poste de responsable d'exploitation au sein de Cinéma Confluences. Aujourd'hui je recherche un poste d'aide comptable.

Ma rigueur et mon investissement personnel dans mon travail m'ont permis d'être reconnu et apprécié par les clients et d'évoluer. Mon sens de l'écoute et de la diplomatie sont des atouts supplémentaires. Forte de mon expérience je souhaite m'investir pleinement pour développer de nouvelles connaissances.



Mes compétences :

Excel

Word

Sage 100