Julie VO DINH

Je suis diplômée en Architecture depuis 2007, puis en 2008, Architecte HMONP (Habilitée à la Maîtrise d Œuvre en Nom Propre ou DPLG).



Au cours de ces 10 dernières années, j'ai pu appréhender l’ensemble des phases du processus de Projet, je les ai expérimentées selon les circonstances, en autonomie complète ou partielle et ce, dans des domaines d’intervention les plus variés tels, habitat individuel et collectif, plates-formes logistiques, ERP (dont concours MOP collèges, sièges sociaux, sites de direction régionaux et départementaux) ainsi que l'aménagement des lieux d’Entreprises.



De 2015 à 2018, via la création de mon auto-entreprise, j'ai pu mettre à profit mes connaissances en terme d'accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite appliquée aux ERP et ainsi me concentrer sur la meilleure façon d'accompagner l'ensemble des individus, quelque soit leur situation de handicap, à pouvoir s'orienter dans l'espace de manière la plus autonome et digne possible (dossiers de demande d'autorisation d'aménager un ERP valant demande d'Adap').



J'ai eu plus récemment l’opportunité - grâce à Philippe Lucazeau, gérant de l'Atelier Solo à Nantes - de m’atteler aux mondes de la réhabilitation des sites patrimoniaux et de la décoration intérieure, pour lesquels je découvre une inclinaison toute particulière.



À toutes ces occasions, j’ai été confrontée à la délicate gestion du relationnel entre les différents intervenants du projet.



De même, je pense avoir acquis une certaine capacité à disposer et combiner des éléments dans l’articulation et à la mise en place du Projet d’Architecture ainsi qu'a l'Etude de Faisabilité.



Et enfin, il me semble que mes facultés d’adaptation, conjuguées à ma rigueur m’ont permis d’être opérationnelle ainsi que force de proposition sur les travaux qui m’ont été confiés jusqu’à ce jour.



Mes compétences :

Réactivité