Julie VOGEL

Diplômée de l'Ecole d'Architecture de Nancy (ENSAN) et de l'Institut d'urbanisme de Lyon, j'aspire à un d'architecte urbaniste. Enthousiasmée par la ville et ses potentiels je porte un grand intérêt aux logiques de développement durable et à leur intégration par la mise en place de procédés écologiques (recueillement et traitement des eaux pluviales, déplacements doux et pacifiés, matériaux à haute performance énergétique ...).

Ayant une grande aisance à l'anlyse et à la compréhension du territoire ma culutre urbaine me permet de mettre en place des solutions innovantes et durables tant architecturalement, qu'économiquent ou que socialement.



Mes compétences :

Architecture

Conception

Développement durable

Diagnostic territorial

Renouvellement urbain

Rénovation

Rénovation urbaine

Urbanisme