Julie VRIET

Pour une expertise financière, une gestion sous contrôle et dégager du temps aux chefs d'entreprise sans trop dépenser..... Voilà les objectifs des missions des DAF à temps partagé.

Nos missions :

- Gestion de trésorerie,

- Elaboration et contrôle de système budgétaire

- Contrôle de gestion

- Montage de business plan,

- Négociation avec les banques

- Elaboration d’une politique et d’une stratégie financière

- Diagnostic financier

- Levée de fonds

Mes objectifs : apporter une vraie valeur ajouté et une vraie collaboration à mes clients