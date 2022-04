Julie VROMAN

Titulaire du Brevet de Technicien Supérieur Bâtiment, je pense que ma personnalité est en plein accord avec ma motivation professionnelle. En effet, je suis curieuse, soucieuse de me perfectionner, je sais m’adapter et j’ai le sens des responsabilités et de l’organisation. J’ai un désir très profond de réussir mon projet professionnel et j’ai la volonté de réaliser mon insertion professionnelle, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel qu’au sein de la société, en devenant le garant de chantiers réalisés dans des conditions optimales de qualité , de sécurité et de rentabilité.



J’ai choisi le métier de conducteur de travaux car cette profession allie à la fois relations humaines, responsabilités, ainsi que préparation, gestion, suivi technique, administratif et budgétaire du chantier. C’est pourquoi, je souhaite mettre mon dynamisme au service de votre entreprise.



Mes compétences :

conduite de travaux