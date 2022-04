BTS en Comptabilité et gestion des entreprises doublé d'une experience professionnelle de 3 ans , j'ai la capacité de prendre en charge les missions et les taches comptables.

Je suis disponible pour servir toutes entreprises appelées a la croissance



Mes compétences :

Comptabilité générale, analytique et financiere

Fiscalité

Informatique

Permis de conduire

Trésorerie: caisse et banque

Microsoft Excel

Sorties

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access