Julie WANTZ

Je suis formatrice confirmée dans les domaines de la communication, de la santé au travail et du métier dagent descale aéroportuaire. Je vis actuellement dans la région de Bordeaux.

Avec douze ans dexpérience dans ce domaine dexpertise, je saurai répondre à vos attentes.

Je vous propose des cours clés en main qui ont su faire leurs preuves auprès de nombreux spécialistes de la formation ; je peux également madapter à vos propres contenus si besoin.

Ma pédagogie, ma capacité d'adaptation et ma fiabilité sont autant d'atouts qui m'ont permis de fidéliser mes clients.



N'hésitez pas à me contacter!