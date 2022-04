Julie WEILER

En quelques mots...



Je suis d'ores et déjà à la recherche de mon prochain emploi en tant que Rédactrice web, Community Manager ou Chargée de communication. Les secteurs de la communication numérique et d'entreprise m'intéressent beaucoup et constituent le cœur de mon projet professionnel, mais mes centres d’intérêt sont très nombreux et je suis ouverte à d'autres secteurs d'activité.

Je possède une très bonne connaissance d’Internet, de la blogosphère et des réseaux sociaux et ai acquis une certaine expertise dans le domaine culinaire et touristique au cours de mes expériences professionnelles.



Curieuse, enthousiaste, désireuse d'apprendre et dynamique, je saurai relever les challenges que vous voudrez bien me confier.



Mes compétences :

CMS WordPress, Spip, Drupal, Joomla, etc

PAO Adobe Creative Suite 4

Outils de bureautique : Environnement Mac et PC

Windows Office (Word, Excel, Powerpoint)

Php / MySql / HTML / CSS

Communication

Marketing

Gestion de projet

Adobe Premiere Pro