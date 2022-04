Julie ZANARDI

Anciennement Auxiliaire de Vie durant 14 ans, j’ai parfois assurée des fonctions similaires au poste d'assistante de coordinatrice durant les absences ou congés de mes responsables de service. Organisée et méthodique comme le demande ce poste, je pense disposer du dynamisme, du sérieux et de la rigueur nécessaire.

Plutôt intéressée par le secteur de l’aide à domicile, secteur que j’apprécie et où mes qualités et mon expérience m'ont toujours aidée à m'adapter avec beaucoup de polyvalence.

Dans mon précédent poste j’ai appris, au contact de notre Infirmière Coordinatrice, la coordination au sein du service, avec la personne âgée, la famille et le réseau professionnel.

Actuellement en reconversion professionnelle, je cherche à intégrer une société d'aide à domicile en agence où mes savoir-faire et savoir-être pourraient être efficacement employés.



Mes compétences :

Aide au recrutement

Service à la personne

Planning et fiches missions

Évaluation des besoins d'une personne

Aide aux repas

Dispense de soins d'hygiène courante

Surveillance de l'état de santé

Traitement de texte

Accueil physique et téléphonique