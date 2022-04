Julie ZARKA

Après une petite "carrière" internationale et variée comme économiste sociologue, j'ai bourlingué entre le domaine des énergies renouvelables, de la coopération internationale, de l'innovation sociale et du militantisme, entre l'Amérique Latine, l'Inde et l'Ile-de-France.



Recherche, gestion de projet et développement d'outils de coopération horizontale sont les principales compétences que j'ai acquises au cours de mes expériences.



Désormais c'est une carrière de calcaire en friche qui m'appelle, rebaptisée la Mélangeuse, nous souhaitons transformer un lieu rural au passé industriel en lieu culturel et artistique, écologique, collectif. Ce terrain d'expérimentation nous offre l'occasion de renforcer nos outils de prise de décision au consensus, et nos imaginaires d'autres possibles.



Mes compétences :

Cycle de Projet

Web 2.0

Développement durable

Développement participatif

Enquêtes qualitatives et quantitatives

Rédaction

Logistique

Lobbying

Community management

Communication

Organisation et stratégie

Organisation d'évènements

Innovation sociale