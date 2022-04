Julie Zoë HOUTSAEGER

SAK'O Relax Maker - le support idéal adapté à votre entreprise !



SAK'O Société Franco - Marocaine basée à Casablanca où nous disposons de nos propres ateliers de fabrication. Notre tissu est importé de France ainsi que la grande majorité de nos matières premières.

Nous sommes Intransigeant sur la qualité afin de vous garantir un confort inégalable.

Décoratifs et robustes, nos poufs sauront vous accompagner pendant de nombreuses années sans se dégrader. Tous nos modèles sont utilisables tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et deviendront un élément incontournable du bien être dans votre entreprise !



POURQUOI NOUS CHOISIR ?

SAK’O a su développer au fil des années une compétence et un savoir faire capable de répondre aux attentes aussi bien des particuliers que des professionnels. SAK’O Relax Maker est « LE SUPPORT CHILL » adapté à votre entreprise, support de tous vos rendez-vous clients, du bien être de vos salariés ... Innovez avec SAK’O Relax Maker !



