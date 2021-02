Julien AUBÉ

Technico-commercial terrain expérimenté dans la fourniture de composants et de solutions industrielles, j'ai déjà eu le plaisir de développer de nouvelles opportunités d'affaires dans des secteurs très variés dans une grande partie de la France.

De la conception du projet au suivi des ventes, le spectre des responsabilité est large et engageant au sein d'une équipe de professionnels passionnés. Mon objectif est de porter le secteur sur une tendance positive et développer plusieurs comptes stratégiques.



Mes compétences :

Connaissance secteur

Chasseur d'opportunités

Apporteur d'affaires qualifiées

Relationnel client

Coordination de projets

Capacité d'adaptation

Team player