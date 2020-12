J'ai lancé "Loire en poche" en 2015 (après "Saumur en poche" en 2014), sur un large territoire situé entre Angers et Tours avec Saumur en épicentre.

En 2018 j'ai aussi crée "Sèvre en poche", sur un secteur débordant là aussi sur 4 départements (85/49/44/79), avec Le Puy-du-Fou en attractivité centrale.

Ancien gérant dune agence de communication j'interviens en régie publicitaire, conseils et services en publicité via la SAS Julien Audouit.



Mes compétences :

Agent commercial

Communication publicitaire

Conseil en communication

Evénementiel

Objets et cadeaux publicitaires

Publicité

Rédactionnel

Signalétique

Site internet

Stratégie

Web