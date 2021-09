Julien AUTIER

Bonjour,



De formation ingénieur (ENSAM), je suis actuellement ingénieur BE dans la société AXENS groupe IFP à Salindres.



Mon expérience passée m'a permis d'acquérir des compétences en conception mécanique, gestion de projet, que ce soit d'un point de vue relationnelle ou technique. Ainsi que des connaissances du milieu industriel, et de ses différents outils (Lean, PDCA, GANT Etc).



Fort de ces expériences, et ayant un certain goût pour le terrain, j'éprouve aujourd'hui un intérêt tout particulier vers la gestion de projet, ainsi que toutes les problématiques y étant liées.



Langues parlées : Français

Anglais Technique (810 au TOEIC en juillet 2012)

Maitrise de la globalité des logiciels Office



Maitrise des outils de CAO :

Catia V5 (volumique surfacique, éléments finis, mise en plan)

Autocad 2D



Habilitations :

GIES 1

INCEN

BOBE

M1MR



Mes compétences :

Catia v5

Sociable