Julien BIGO

NER Propreté propose des prestations de nettoyage d’intérieur (Bureaux Vitrerie, moquette...) et d’extérieur de bâtiment (Bardage, Façade, Démoussage, Toitures, Enlèvement de tags), dans le respect des parties prenantes.

Les méthodes du groupe, le choix de matériel adapté, des prestations réalisées essentiellement avec des produits écologiques sont autant d'éléments mis en place pour favoriser le bien être et la santé de nos salariés et de nos clients, les produits sont commandé auprès de fournisseurs locaux et engagé dans une démarche partagée. Pour nos clients, les valeurs sont clairement identifiées et souvent identique aux nôtres, les contrats sont clairs, complets et modifiables. Pour nos salariés, c'est l'accompagnement individuel et la formation qui sont les plus révélateur de nos engagements.

Respect, flexibilité et communication caractérise l'entreprise.

Depuis Janvier 2014, NER Propreté est associé à Cleaning

Ce partage de sens avec le groupe permet de renforcer notre démarche qualité autour d’une charte de valeurs en reprenant les valeurs défendues par un groupe familial.

CA 4 millions d'euros pour 2014

250 personnes soit 180 ETP

les deux "normes » développement durable

1ère entreprise de propreté de France évaluée ISO 26000

1ère entreprise de France labellisée Lucie,





Mes compétences :

Conseil