Diplomé de l'ESCP-Europe ainsi que de la CASS Business School de Londres, j'ai eu l'occasion d'étudier et travailler au Royaume Uni et en Espagne.



Je travaille à l'Inspection Générale de la Société Générale où je suis amené à réfléchir sur des problématiques de Conseil et d'Audit pour la Direction Générale.



Mes compétences :

Audit

Banque

Conseil

Finance

Fusions acquisitions

Inspection

Investissement

Recherche

Stratégie