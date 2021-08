Julien CALADO

Avec mon associé Sébastien BERG, nous avons décidé de créer cette socéité de conseil en entreprise pour permettre au TPE/PME de développer et corriger les trajectoires ou mauvaises habitudes en entreprise.



Avec la création de deux micro-sociétés de-commerce, je maîtrise la création web, publicitaire, le référencement et des outils qui gravitent autour du commerce en ligne. Lalliance de mes 3 ans dexpériences en entreprise et de cours théoriques maccordent une vision moderne et pragmatique de lentreprise.



Avec mon collaborateur nous sommes une équipe, nous avons lesprit déquipe et de collaboration. Cest lessence même de notre projet et de VOTRE projet.