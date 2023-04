Je suis arrivé dans l'univers des vins & spiritueux par curiosité envers ce domaine d'exception reconnu à l'international. Attiré davantage par la fonction que le produit et pour de nouveaux marchés. je suis persévérant et à l'écoute.

Mes différentes expériences m'ont appris la réalité du terrain, donné le goût de l'effort et apporté une vision globale de l'entreprise et ses parties prenantes. Je souhaite aujourd'hui mener à bien des projets variés et ambitieux.