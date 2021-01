Julien Casanova IAD FRANCE (CASANOVA)

Julien CASANOVA du réseau IAD.



Honnête et d'une transparence irréprochable,



Je suis présent et disponible pour vous Conseiller et vous accompagner.



En effet, l'achat ou la vente de biens immobilier sont des projets de vie.



Rédiger des annonces ou faire des photos presque tout le monde serait le faire.



Je ne suis pas "Agent" ou "Négociateur"

Mais : CONSEILLER



La définition de mon métier : apporter mon aide à la réalisation de vos Projets.



Avis de valeur offert

Vente

Achat



Je reste à votre disposition et suis joignable par téléphone



06.23.27.15.24