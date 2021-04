Julien CLERGEAUD

Je suis un graphiste créatif et ambitieux, toujours à la recherche de projets motivants et enrichissants. Lors de mes études, jai eu la chance dapprendre auprès de professeurs de talents, notamment le typographe Jean-François Porchez ainsi que les illustrateurs Nicolas Barrome et Amandine Urruty.

De nature curieuse, je mefforce de développer mes compétences dans une variété de domaines créatifs comme le webdesign, le motion design, la photographie... Cest pour moi une nécessité pour pouvoir choisir le moyen dexpression le mieux adapté à chaque projet, chaque besoin. Je suis également passionné de cinéma, de musique et dillustration que je pratique autant que possible sur mon temps libre.