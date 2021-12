Julien DIGRÉGORIO

Infirmier diplômé depuis 2013, je débute ma carrière au CHU de Toulouse, à travers divers services de soins (traumatologie, chirurgie gynécologique, ORL, urgences et salle de réveil). Un an et demi après, j'intègre un service d'urgences durant 5 ans, avant de quitter la clinique pour m'installer en tant qu'infirmier libéral.

Depuis 2009, je suis secouriste bénévole dans une association dont je suis membre fondateur, j'en occupe aujourd'hui les postes de vice-président et d'infirmier coordinateur.

Je continu tout de même à réaliser de temps en temps quelques gardes dans des services d'urgences en tant que vacataire, et poursuit bien évidemment mon activité de secouriste et infirmier bénévole au sein de l'UMS31 lors de postes de secours ou de médicalisations évènementielles.