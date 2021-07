Je suis passionné par mon métier. Il satisfait à la fois ma curiosité, mon intérêt pour les autres et pour l'environnement.



Je bénéficie de 17 années d'expérience en prévention des risques qui font de moi un professionnel averti.



Je sais répondre aux attentes des entreprises en terme de performance et de santé au travail grâce à mes compétences en hygiène industrielle et en ergonomie.



Si mon profil vous intéresse : contactez-moi.