Actuellement Ingénieur Travaux Principal, j'ai pu gérer des opérations de taille conséquente en entreprise générale et en conception construction, telle qu'un cinéma d'art et d'essais avec des logements, l'hôpital d'Aix en Provence, et des opérations de logements ou de bureaux.

Mes compétences :

Gestion Financière

Management

Planning

Bâtiment

Génie civil