Julien GEOFFRAY

Depuis 2014 ans je me passionne pour un vignoble dessiné par des Grenaches centenaires.



Ce domaine confidentiel d’1,4 hectare, se situe en Drôme provençale, proche de l’enclave des Papes, sur une veine d’argile profonde où 5 000 ceps, de grenache principalement et quelques autres de syrah et mourvédre, viennent puiser leur typicité pour l’offrir aux grappes.



A partir de ces raisins de qualité je crée des vins.



Le domaine Bonum Vinum est ainsi né avec un hommage marqué aux romains qui ont laissé leur enpreinte sur le site.



Pour respecter ce terroir j’ai fait le choix d’une conduite du vignoble naturelle et raisonnée basée sur l’observation, de désherbages manuels, d’un travail du sol aux pieds des Gobelets et sur le rang, et de vendanges sélectives manuelles à pleine maturité.



Pour exprimer toutes ses qualités et réveler ses secrets j’ai fait le choix d’une vinification traditionnelle attentionnée, avec l’expertise d’un vinificateur, et d’un élevage specifique à chaque parcelle.



Aujourd’hui 3 vins aux personnalités différentes ont vu le jour : Rouge Grenache - Racines - Réserve.



Si vous êtes un particulier, venez les découvrir !

Si vous êtes un professionnel, je recherche des revendeurs de qualité.



> N'hésitez pas à me contacter.



http://www.bonumvinum.fr